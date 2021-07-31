31-річний нападник став гравцем іспанської Фуенлабради, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зозуля уклав із "Фуенлою" 2-річний контракт. Угода також передбачає можливість продовження співпраці ще на рік. До столичного регіону Іспанії українець перебрався у статусі вільного агента. Після сезону 2020/21 він покинув Альбасете, в якому провів 4 роки. Форвард намагався працевлаштуватися в Алькорконі та Ешторілі, та проти його підписання виступили тамтешні ультрас.

До слова, минулий сезон Фуенлабрада завершила на 11-й позиції Сегунди. Новий чемпіонат у дивізіоні розпочнеться 15 серпня.

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