Зозуля оценил вероятность своего возвращения в Украину – форвард сравнил уровень УПЛ и Сегунды

Нападающий Альбасете Роман Зозуля признался, что пока не рассматривает вариант со своим возвращением в чемпионат Украины.

"Даже не знаю. Украина всегда в сердце, но я здесь кайфую от жизни прежде всего, от футбола. Сейчас, кто разбираеться в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше.

Зозуля: Понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной, но если вызовут – пешком приду

Ну, предложений нет (смеется). В Украине сейчас взять, то только Динамо, Шахтер. Две команды, в принципе. Я же говорю, что пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь, и никогда не говорю "никогда", все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде в Украине", – цитирует Зозулю FootballHub.

Напомним, Зозуля переехал в Испанию в 2016 году. До перехода в Альбасете он выступал за Бетис. Его контракт с нынешней командой рассчитан до лета 2021 года.

Альбасете с Зозулей сыграл вничью против Жироны – украинец не забивает уже 15 матчей подряд