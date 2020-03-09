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Зозуля оценил вероятность своего возвращения в Украину – форвард сравнил уровень УПЛ и Сегунды

09:44 39 Читати українською
Зозуля оценил вероятность своего возвращения в Украину – форвард сравнил уровень УПЛ и Сегунды
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Нападающий Альбасете Роман Зозуля признался, что пока не рассматривает вариант со своим возвращением в чемпионат Украины.

"Даже не знаю. Украина всегда в сердце, но я здесь кайфую от жизни прежде всего, от футбола. Сейчас, кто разбираеться в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше.

Зозуля: Понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной, но если вызовут – пешком приду

Ну, предложений нет (смеется). В Украине сейчас взять, то только Динамо, Шахтер. Две команды, в принципе. Я же говорю, что пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь, и никогда не говорю "никогда", все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде в Украине", – цитирует Зозулю FootballHub.

Напомним, Зозуля переехал в Испанию в 2016 году. До перехода в Альбасете он выступал за Бетис. Его контракт с нынешней командой рассчитан до лета 2021 года.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Испания УПЛ Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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