Зозуля: Понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной, но если вызовут – пешком приду

Нападающий Альбасете Роман Зозуля оценил свои шансы на возвращение в сборную Украины.

"Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Когда у меня будет достаточно игровой практики, и тренеры увидят, что я заслуживаю того, чтобы выступать за сборную, я с гордостью надену футболку с трезубцем на сердце. Но сейчас самое время дать дорогу тем ребятам, которые заслуживают проявить себя.

Яремчук вернется позже, чем ожидалось – восстановление форварда сборной Украины затягивается

Если вызовет... я пешком приду, знаешь. Ну, это не мое решение. Раньше я как-то злился первое время. В интервью неоднократно говорил, какие у нас были договоренности, обещания, что говорил мне главный тренер, как действовать в той или иной ситуации.

Потом, когда я перешел в Альбасете, я ждал, ждал, ждал, ждал. Потому что мне сказали: найдешь команду в Сегунде и начнешь играть – тебя вызовут. Не вызывали, я сначала злился, огорчался. Каждый раз смотрел: ждал, ждал, ждал. А сейчас спокойно к этому отношусь. Тем более, сейчас сборная прекрасно играет. Результат, все есть. У него есть костяк сборной. Но играют они, еще раз повторюсь, – прекрасно. Вызовет – я приеду", – цитирует Зозулю FootballHub.

Напомним, что последний раз Зозуля попадал в список Шевченко еще в ноябре 2016 года. В текущем сезоне Зозуля сыграл 28 матчей в Сегунде и забил 3 гола.

Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера