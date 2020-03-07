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Альбасете с Зозулей сыграл вничью против Жироны – украинец не забивает уже 15 матчей подряд

19:36 26 Читати українською
Альбасете с Зозулей сыграл вничью против Жироны – украинец не забивает уже 15 матчей подряд
Роман Зозуля (слева) / фото: La Liga

Альбасете поделил очки с Жироной в рамках 31-го тура Сегунды. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Сегунда, 31 тур.

Жирона – Альбасете – 1:1

Голы: Льямас, 24 – Фустер, 50

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Альбасете украинца Романа Зозули приехал в гости к одному из лидеров Сегунды – Жироне. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, но "механический сыр" сумел отыграться в начале второй половины. Больше голов в отчетном матче зрители не увидели.

Зозуля провел на поле 70 минут игрового времени и получил от статистического портала SofaScore оценку 6.9 – пятый результат в составе Альбасете. Добавим, что украинец покинул поле без забитого гола уже в 15-м матче Сегунды подряд. Последний раз форвард отмечался еще 25 октября прошлого года в матче против Кадиса. Всего в активе Романа в текущем сезоне 27 сыгранных поединков и 3 гола.

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Теги
Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Сегунда Альбасете Альбасете
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