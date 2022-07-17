Український нападник Роман Зозуля висловився про Ярослава Ракицького, який кардинально змінив свою позицію після вторгнення росіян на землі України.

– Ракицький залишив Зеніт після початку повномасштабного вторгнення. Він заслуговує на другий шанс?

Купив Алієву дрони. Подивимось, як далі буде. Але мені здається, що він заслужив на другий шанс після того, як повернувся і сказав, хто агресор.

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Так, може, із запізненням на 3-5 років. Можна сказати, що не треба було їхати, але це вже інше. Коли він поїхав, він за це заплатив. Його не кликали в збірну, принижували. На це всі мали підстави. Зараз він так зробив. Я думаю, що треба дати йому другий шанс.

– Війна взагалі відкрила багатьох людей з іншого боку. Чого варта лише історія того ж Алієва.

Так, війна змінює людей. Навіть не знаю, кого можна зараз похейтити, якщо не брати Тимощука і Ордеця. Навіть немає кому підсрачник дати – до всіх дійшло", – поділився Зозуля в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, останнім офіційним клубом Ярослава був Зеніт, з якого він пішов з початком повномасштабної війни, яку росіяни розв'язали проти України. Після цього Ракицький тренувався у складі харківського Металіста, а потім і з Шахтарем, зігравши у кількох благодійних матчах.

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