– После вчерашней победы Шахтер обогнал Динамо по выигранным Кубкам Украины и сравнялся с киевлянами по внутренним трофеям. Можно сказать, что окончательно началась эра гегемонии "горняков" в Украине?

– Это футбол. Неизвестно, как оно будет. То, что имеет Динамо, никто не отнимет.

– Можно сказать, что "горняки" доминируют над Динамо, или при разнице в один гол действительно не все так однозначно?

– В матче Шахтер – Динамо (1:0) во втором круге УПЛ была равная игра. Я не могу сказать, что дончане переиграли соперника. Был поставлен сомнительный пенальти. Я говорю не о том, попал ли мяч в руку в штрафной площадке, а о фоле на Виталии Буяльском перед этим, который не зафиксировали.

Шахтер выиграл Кубок Украины, удержав непростую победу над Ворсклой – "горняки" обошли Динамо по количеству трофеев

Шахтер выигрывает – нет вопросов. На здоровье, поздравляю их. Динамо идет своим темпом. Чем выше будет конкуренция в УПЛ, тем лучше для нашего футбола.

– В последние два сезона матчи между Шахтером и Динамо получаются довольно скучными. С чем вы это связываете?

– Сейчас такая скучная жизнь. Война в стране. Какой праздник? Нет сейчас тех футболистов в Динамо и Шахтере, которые делали картинку.

Да, мы хотим играть украинскими футболистами, но этим талантам надо помогать двигаться вперед. Нужно, чтобы не две игры в сезоне были уровня Динамо – Шахтер, а 10-15. И на юношеском уровне также. Мне было приятно поехать на матч этих команд в чемпионате U-19, в котором киевляне победили. Очень конкурентная и хорошая игра была.

"Динамо проиграло чемпионат осенью": Олег Кузнецов – о нервах в Классическом, арбитраже и судьбе Шовковского

Такая уж историческая ситуация в нашем футболе. Исполнители для позиционной игры, которые выступают в Англии, Германии или Испании, стоят по 50-60 миллионов. Это нереальные деньги для Украины. Тем более, во время войны.

– Функционеры Шахтера заявляли, что строят самую сильную команду в своей истории. Можно сказать, что они уже достигли цели?

– Я не хочу вмешиваться в дела Шахтера. Я читал высказывания менеджмента дончан, но не думаю, что это так. Они специалисты. Не знаю, что они хотят. Не думаю, что это лучший Шахтер в истории.

Считаю, что им надо быть немного скромнее и тише. Во всей этой ситуации если бы не было Рината Ахметова с его запалом и любовью к клубу, о Шахтере бы уже все забыли. Стоит им успокоиться и хотя бы выиграть группу в Лиге чемпионов или Лигу конференций. А говорить можно все что угодно.

Я с уважением отношусь к Шахтеру. Когда дончане выступают на международной арене, то мы все их поддерживаем. У них талантливая молодежь. Просто в жизни бывает, что все считают игроков талантливыми, а потом, когда они встречаются с соперником высокого уровня в Европе, то стыдно на все это смотреть, – заявил Буряк в комментарии Українському футболу.

"Шахтер еще строится": Олег Саленко – о финале Кубка Украины и дефектах, которые нужно устранить перед ЛЧ