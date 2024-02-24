Украинец в широком списке Аль-Насра на позицию голкипера, сообщает AS.

Лунин не смог объяснить, почему оставался в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики

Отсутствие статусного вратаря стало одной из главных проблем команды Криштиану Роналду в нынешнем сезоне. Аль-Наср обращался к представителям Мануэля Нойера и Давида Де Хеа, однако получил отказ. Саудовцы подготовили список альтернатив – Облак, тер Штеген, Кейлор Навас и Лунин. Потенциальных кандидатов заманивают заоблачной зарплатой на уровне 30 млн долларов за год.

Наиболее реальным вариантом выглядит 37-летний Навас, у которого нет никаких перспектив в ПСЖ. Остальные вратари еще довольно молоды и вряд ли готовы менять европейский топ-клуб на Саудовскую Аравию.

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