Зозуля не смог помочь Альбасете обыграть Лас-Пальмас – украинец не забивает уже 20 матчей

Альбасете не смог обыграть Лас-Пальмас в рамках 35-го тура Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Сегунда, 35 тур
Альбасете – Лас-Пальмас – 0:0
Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека
Гости в течение игры больше владели мячом, но именно Альбасете был острее в атаке. В конце концов, ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью.
Украинский нападающий Роман Зозуля появился на поле в середине второго тайма. За 30 минут игрового времени украинец успел запомниться традиционной для себя борьбой, несколькими потерями и желтой карточкой.
Интересно, что безголевая серия Зозули теперь насчитывает 20 матчей. Последний раз форвард забивал еще 25 октября прошлого года в ворота Кадиса. Всего в нынешнем сезоне Роман провел 31 матч за Альбасете, забив 3 гола и отдав один ассист.
Аталанта одержала волевую победу над Лацио в матче с пятью голами и шедевром Малиновского