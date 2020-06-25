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Зозуля не смог помочь Альбасете обыграть Лас-Пальмас – украинец не забивает уже 20 матчей

00:53 - Читати українською
Зозуля не смог помочь Альбасете обыграть Лас-Пальмас – украинец не забивает уже 20 матчей
Роман Зозуля / Getty images

Альбасете не смог обыграть Лас-Пальмас в рамках 35-го тура Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Альбасете – Лас-Пальмас – 0:0

Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека

Гости в течение игры больше владели мячом, но именно Альбасете был острее в атаке. В конце концов, ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью.

Украинский нападающий Роман Зозуля появился на поле в середине второго тайма. За 30 минут игрового времени украинец успел запомниться традиционной для себя борьбой, несколькими потерями и желтой карточкой.

Интересно, что безголевая серия Зозули теперь насчитывает 20 матчей. Последний раз форвард забивал еще 25 октября прошлого года в ворота Кадиса. Всего в нынешнем сезоне Роман провел 31 матч за Альбасете, забив 3 гола и отдав один ассист.

Аталанта одержала волевую победу над Лацио в матче с пятью голами и шедевром Малиновского

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Теги
Украинцы за рубежом Испания Сегунда Альбасете Альбасете Роман Роман Зозуля
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