Аталанта одержала волевую победу над Лацио в матче с пятью голами и шедевром Малиновского

Центральный поединок 27-го тура Серии А между Аталантой и Лацио превратился в перестрелку, из которой победителями вышли бергамаски (3:2)

Аталанта начинала поединок с двумя изменениями в составе по сравнению с матчем против Сассуоло – вместо Кальдара в защите вышел Толои, а средней линии наш Руслан Малиновский сменил Пашалича. Кроме того, игру из-за дисквалификации пропускал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Возможно, именно поэтому старт встречи "Богиня" провалила.

С первых минут римляне раскатали несколько хороших атак, но на 5-й минуте они едва не пропустили после ошибки Стракоши при выносе – Гомес сбросил мяч на Сапату, а тот пробил из пределов штрафной мимо правой штанги. Наказание за расточительность было мгновенным: Лаццари ​​убежал от защитников по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а де Рон в попытке прервать передачу срезал мяч в дальний угол собственных ворот – 0:1. Ещё через пять минут "орлы" провели второй гол – это Мининкович-Савич красивым ударом метров с 24-х направил "круглого" в дальний верхний. 0:2. Шок.

Аталанта сразу же перехватила инициативу. Хозяева заработали ряд стандартов (в частности, часто фолили на Малиновском), пробивали в римских защитников, кружили на чужой половине, но ни одного момента за последующие 15 минут создать не удалось. Более того: на 27-й Иммобиле мог закрыть матч, завершив контратаку крученым ударом метров с 22-х – мимо правой штанги. Рядом с ней Чиро выстрелил и на 29-й, однако перед этим бергамаски таки организовали свой первый опасный эпизод: Гомес классно обыгрался с Фройлером на левом краю штрафной и оказался прямо перед Стракошей – голкипер парировал удар Папу! На 32-й же к мячу с дальней дистанции приложился Малиновский – Стракоша вытащил мяч из ближнего угла!

Лацио пошел в размен, в последующие пять минут потревожив гостей перспективой выхода Иммобиле один на один и ударом Корреа метров с 14-ти с разворота. В обоих случаях Голлини сыграл надёжно, а Аталанта на каждый эпизод отвечала контратаками и стандартами. В конце концов, на 38-й минуте бергамаски добились своего: Малиновский выкатил классную передачу из глубины на правый край штрафной на Сапату, Дуван сбросил мяч под подачу Хатебуру, а тот навесил на дальнюю штангу – Госенс ​​выпрыгнул и замкнул точным ударом головой! 1:2.

Перед самым перерывом Аталанта могла и сравнять счёт. Так, на 41-й минуте Хатебур мощно пробивал метров с шести мимо ближнего угла, однако перед этим арбитр свистнул фол в атаке. На 45-й же Гомес вырезал передачу с линии штрафной на левый край Сапате, а тот сбросил мяч под удар Госенсу с острого угла – получилось сильно, но Стракоша поймал мяч. В конце концов, отдыхать команды ушли при хрупком преимуществе Лацио в счёте и значительном преимуществе Аталанты в игре.

Второй тайм Аталанта начала активно, зажав Лацио в его штрафной. На 49-й минуте это вылилось в мощный выстрел Малиновского с правого края, однако его успели накрыть. Кроме того, Руслан и компания заработали несколько стандартов, но затем ритм игры несколько сбился серией замен "орлов". Тем не менее, на 60-х минутах бергамаски снова начали раз за разом врываться в штрафную и замыкать различные кроссы легкими ударами, но всё это было "не то". Как следует сравнивать счёт, на 66-й минуте показал Малиновский: Руслан сыграл на подборе после углового, сместился в центр и мощным ударом метров с 23-х засадил мяч в ближнюю девятку – 2:2!

После этого более десяти минут на поле ничего не происходило, что не в последнюю очередь было связано с большим количеством пауз – на поле появилось шесть новых футболистов и было показана одна желтая карточка. Малиновский отправился на скамейку на 77-й минуте, а уже на 80-й Аталанта заработала угловой и вырвалась вперед в счёте – это Паломино точным ударом головой замкнул подачу с углового на дальнюю штангу!

Лацио пытался отыграться, но ни одна из атак даже ударом не завершилась, не говоря уже об остроте (хотя на поле всё равно было нервно). Аталанта ещё и запорола несколько шикарных контратак с выходами 2-в-1 и 3-в-1 – на 90-й минуте Стракоше пришлось парировать удар Гомеса метров с с 11-ти, а Иличич пробивал мимо каркаса. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу "Богини".

Таким образом, Атланта набрала 54 очка, оставшись на четвёртой позиции с отрывом от пятой Ромы в шесть зачётных баллов. Лацио идёт вторым, имея в активе 62 пункта. У Ювентуса 66 очков. Похоже, борьба за Скудетто окончена.