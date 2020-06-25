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Зозуля не зміг допомогти Альбасете обіграти Лас-Пальмас – українець не забиває вже протягом 20 матчів

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Зозуля не зміг допомогти Альбасете обіграти Лас-Пальмас – українець не забиває вже протягом 20 матчів
Роман Зозуля / Getty images

Альбасете не зміг обіграти Лас-Пальмас в рамках 35-го туру Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Альбасете – Лас-Пальмас – 0:0

Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

Гості протягом гри більше володіли м'ячем, але саме Альбасете був гострішим в атаці. Зрештою, жодній із команд так і не вдалося відкрити рахунок. Фінальний свисток зафіксував "суху" нічию.

Український нападник Роман Зозуля з'явився на полі в середині другого тайму. За 30 хвилин ігрового часу українець встиг запам'ятатися традиційною для себе боротьбою, кількома втратами та жовтою карткою.

Цікаво, що безгольова серія Зозулі тепер налічує 20 матчів. Востаннє форвард забивав ще 25 жовтня минулого року в ворота Кадіса. Загалом у нинішньому сезоні Роман провів 31 матч за Альбасете, в яких забив 3 голи та віддав один асист.

Аталанта здобула вольову перемогу над Лаціо у матчі з п'ятьма голами та шедевром Маліновського

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Теги
Українці за кордоном Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Роман Роман Зозуля
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