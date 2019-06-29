toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Зозуля не перейдет в СК Днепр-1, он имеет предложения из Ла Лиги, – Михайленко

11:50 27 Читати українською
Зозуля не перейдет в СК Днепр-1, он имеет предложения из Ла Лиги, – Михайленко
Роман Зозуля / Ла Лига

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко подтвердил, что Роман Зозуля не перейдет в его команду.

"Зозуля в СК Днепр-1? Эти разговоры не соответствуют действительности. Зозули у нас точно не будет, потому что у него есть предложения от команд Ла Лиги. Думаю, это же касается и других трех игроков, которых вы назвали. Об этих "трансферах" я тоже узнаю из новостей", – цитирует Михайленко Команда 1.

Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложений

Ранее сообщалось, что в услугах Зозули заинтересованы Мальорка, Гранада, Вальядолид и Хетафе. Также Альбасете предложил ему новый контракт. В сезоне 2018/19 украинец забил 11 голов и отдал 2 ассиста в Сегунде, но не помог своей команде подняться в Примеру.

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

blog_ava
Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча
08:49
310
Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Трансферы Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Трансферы чемпионата Украины Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
0
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук