Зозуля не перейдет в СК Днепр-1, он имеет предложения из Ла Лиги, – Михайленко

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко подтвердил, что Роман Зозуля не перейдет в его команду.

"Зозуля в СК Днепр-1? Эти разговоры не соответствуют действительности. Зозули у нас точно не будет, потому что у него есть предложения от команд Ла Лиги. Думаю, это же касается и других трех игроков, которых вы назвали. Об этих "трансферах" я тоже узнаю из новостей", – цитирует Михайленко Команда 1.

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Ранее сообщалось, что в услугах Зозули заинтересованы Мальорка, Гранада, Вальядолид и Хетафе. Также Альбасете предложил ему новый контракт. В сезоне 2018/19 украинец забил 11 голов и отдал 2 ассиста в Сегунде, но не помог своей команде подняться в Примеру.

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