Зозуля не перейде в СК Дніпро-1, він має пропозиції з Ла Ліги, – Михайленко

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко підтвердив, що Роман Зозуля не перейде до його команди.

"Зозуля у СК Дніпро-1? Ці розмови не відповідають дійсності. Зозулі у нас точно не буде, тому що у нього є пропозиції від команд Ла Ліги. Думаю, це ж стосується Вакулка, Назарини та Баланюка. Про ці "трансфери" я теж дізнаюся з новин", – цитує Михайленка Команда 1.

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Раніше повідомлялось, що у послугах Зозулі зацікавлені Мальорка, Гранада, Вальядолід та Хетафе. Також Альбасете запропонував йому новий контракт. У сезоні 2018/19 українець забив 11 голів та віддав 2 асисти у Сегунді, але не допоміг своїй команді піднятись у Прімеру.

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