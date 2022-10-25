Украинский нападающий Роман Зозуля в будущем может побороться за должность главы УАФ. Но это произойдет только после победы Украины в войне с РФ.

"О президенте УАФ. Поскольку последние сутки в СМИ активно распространяется информация о том, что я претендую на пост президента УАФ, считаю, что должен прояснить свою позицию.

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Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране. Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план по объективным причинам, описанным выше. В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую.

Если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.

Однако я слукавлю, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, как у действующего футболиста, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время.

Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня – победа Украины, а выборы выигрывать будем потом", – написал Роман Зозуля в Facebook.

Напомним, 32-летний экс-форвард сборной Украины находится в статусе свободного агента после ухода из испанской Фуэнлабрады. До этого Роман выступал за Альбасете, Бетис, Днепр и Динамо. За национальную сборную сыграл 32 матча, забил 4 гола.

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