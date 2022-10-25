Український нападник Роман Зозуля у майбутньому може поборотися за посаду очільника УАФ. Але це трапиться лише після перемоги України у війні з РФ.

"Про президента УАФ. Оскільки останню добу в ЗМІ активно шириться інформація про те, що я претендую на посаду президента УАФ, вважаю, що маю прояснити свою позицію.

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По-перше, поки в Україні триває війна, я не бачу можливості займатися чимось іншим, крім того, як допомагати ЗСУ та своїй країні. По-друге, я ще не завершив кар'єру футболіста, хоч вона і відійшла на другий план через об'єктивні причини, які описані вище. По-третє, займатися кулуарними домовленостями за спиною в чинного президента УАФ не планую.

Якщо ухвалю рішення висувати свою кандидатуру на пост президента УАФ, то повідомлю про це публічно.

Проте я злукавлю, якщо скажу, що ніколи про це не думав. Звісно, як у чинного футболіста, у мене є своє бачення розвитку українського футболу. Крім того, граючи тривалий час за кордоном, маю багато ідей, які хотілося б перейняти і реалізувати в Україні. Але всьому свій час.

Єдина перемога, про яку я мрію сьогодні – перемога України, а вибори вигравати будемо потім", – написав Роман Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, 32-річний екс-форвард збірної України перебуває в статусі вільного агента після відходу з іспанської Фуенлабради. Перед тим Роман виступав за Альбасете, Бетіс, Дніпро і Динамо. За національну збірну зіграв 32 матчі, забив 4 голи.

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