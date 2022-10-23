"Моя идея, которой я придерживаюсь по нынешний день, что лучший президент УАФ – это Роман Зозуля. Он и сам не скрывает своих амбиций после футбола.

"Он переживает непростое время": Панков пролил свет на дальнейшие планы Милевского

Удастся ему стать президентом федерации – супер. Не удастся – он может возглавить любую местную федерацию. Ему очень интересно развивать детский футбол. Уверен, что ему было бы интересно поработать и в Министерстве спорта.

Это человек с чистым сердцем. Человек, который искренне хотел развивать детский футбол. У него никогда не стоял вопрос денег. Ему не интересно влияние, какие-то политические игры. Мы даже фантазировали с ним относительно того, как он разговаривал бы с Ринатом Ахметовым, Игорем Суркисом и Игорем Коломойским, если бы стал президентом УАФ. Для каждого у него индивидуальный ключ. Он сказал: "Я уверен на 100%, что я со всеми договорился бы о едином пуле".

Власть узурпирована. Любого кандидата, которого ты поставишь, не выберут, пока вся система не обнулится. Или пока не произойдет какой-нибудь форс-мажор", – сказал Панков в интервью Football Hub.

Напомним, сейчас Зозуля находится без клуба – 31 июня у него завершился контракт с Фуэнлабрадой. Все свои силы и время Роман посвящает волонтерской деятельности.

"Давно чекав на цей момент": герой Вереса – про причини невдач та особливу розмову в колективі