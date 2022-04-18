"За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев.

Зозуля: Любовь – это когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников

Вместе с Андреем Луниным приехали в семьи украинцев в Мадриде, вынужденно покинувших свои дома.

Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который мы посетили, в настоящее время находится 80 детей. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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