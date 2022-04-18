Форвард Фуенлабради Роман Зозуля та голкіпер Реала Андрій Лунін відвідали співвітчизників у столиці Іспанії.

"За час повномасштабного вторгнення рашистів в Україну Іспанія прийняла понад 25 тисяч українських біженців.

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Разом з Андрієм Луніним приїхали до родин українців в Мадриді, які вимушено покинули свої домівки.

Війна, на жаль, залишає свої шрами на найвразливіших категоріях населення – дітях. У центрі, який відвідали, наразі перебуває 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими – зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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