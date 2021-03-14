Команда Луїша Каштру після поразки від Роми у Лізі Європи відвантажила Десні 4 голи. В першому таймі Шахтар забив лише раз – Тете реалізував пенальті. А от по перерві чернігівська команда пропустила ще тричі.

Шахтар розгромив Десну дублями Тете та Соломона і продовжив переслідування Динамо

Спершу Соломон завершив класну атаку з двома передачами п'ятою від Марлоса і Дентінью. Згодом Манор оформив дубль ударом в дальній кут, а крапку в матчі поставив Тете. Бразилець технічно закрутив м'яч у нижній кут і встановив остаточний підсумок матчу. 4:0 – "гірники" продовжують переслідувати Динамо, яке завдяки перемозі над Зорею зберегло перевагу в 4 пункти.