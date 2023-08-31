"Отсутствие соблюдений прав человека – то, что могло бы удержать меня от перехода туда. Однако каждый должен принимать подобные решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры.

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Становится довольно трудно, когда игроки, находящиеся на пике и имеющие качества, позволяющие им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда ехать. Потом они рассказывают, что там амбициозный чемпионат, но все дело в деньгах. В конце концов это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все стало сложнее", – цитирует Крооса Sports Illustrated.

Напомним, после трансфера Габри Вейги в Аль-Ахли немец не стал скрывать своих эмоций, а дал четкую оценку этого события в комментариях под сообщением в Twitter: "Позор".

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