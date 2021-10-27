Церемонию вручения самой престижной индивидуальной награды года осталось ждать больше месяца, но имя будущего триумфатора уже гуляет по сети.

Появился список, в котором указаны окончательные результаты голосования за обладателя "Золотого мяча-2021", сообщает Sport.es . Согласно ему, Роберт Левандовски одержит победу.

Если так случится, это будет первая такая награда для польского форварда в карьере. Второе место отдали Лионелю Месси, а третье – Кариму Бензема. Мохамед Салах расположился четвертым, а замыкает первую пятерку Жоржинью. Криштиану Роналду, к слову, девятый.

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Напомним, окончательные результаты будут оглашены 29 ноября. Букмекеры считали Месси главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в 2021 году.