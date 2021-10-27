На церемонію вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди року залишилось чекати більше місяця, але ім'я майбутнього тріумфатора вже гуляє мережею.

З'явився список, у якому вказані остаточні результати голосування за володаря "Золотого м'яча-2021", повідомляє Sport.es. Згідно з ним, Роберт Лєвандовскі здобуде перемогу.

Якщо так трапиться, то це буде перша така нагорода для польського форварда у кар'єрі. Друге місце віддали Ліонелю Мессі, а третє – Каріму Бензема. Мохамед Салах розташувався четвертим, а замикає першу п'ятірку Жоржінью. Кріштіану Роналду, до слова, аж дев'ятий.

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Нагадаємо, остаточні результати оголосять 29 листопада. Букмекери вважали Мессі головним претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2021-му.

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