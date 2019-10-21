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"Золотой мяч-2019": стали известны 20 номинантов на награду

19:42 307 Читати українською
"Золотой мяч-2019": стали известны 20 номинантов на награду
Лука Модрич / Фото Reuters

France Football объявляет номинантов на самую престижную индивидуальную награду.

Редакция французского издания France Football определяет 30 номинантов на "Золотой мяч-2019".

Месси рискует не выиграть Золотой мяч 2019 – дата вручения, ставки букмекеров и шанс на большой сюрприз

В итоге победителя определит жюри, в которое входят по одному журналисту из каждой страны. Церемония награждения победителя состоится 2 декабря.

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Теги
Франция Золотой мяч
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