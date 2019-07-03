Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика в очень тяжелом матче обыграла Гаити и вышла в финал

Сборная Мексики одержала победу над Гаити в дополнительное время и вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала

Гаити – Мексика – 0:1

Гол: Хименес, 93, (пен.)

Сборная Мексики в очень тяжелом матче вырвала победу в Гаити и получила первую путевку в финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Мексиканцы больше владели инициативой, однако забить так и не удалось до конца основного времени. А вот в дополнительное время Хименес ударом с отметки принес победу мексиканцам.

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Напомним, во втором полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ встретятся Ямайка и США.