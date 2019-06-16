Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: фавориты громят оппонентов и бьют рекорды

Прошлой ночью состоялись стартовые матчи главного турнира команд Северной и Центральной Америки.

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019, 1-й тур

Группа А

Канада – Мартиника – 4:0

Голы: Дэвид, 33, 53, Хойлет, 63, Ерфилд, 67

Мексика – Куба – 7:0

Голы: Антуна, 2, 44, 80, Хименес, 31, 64, Рейес, 38, Вега, 74

Ведущие команды региона не оставили камня на камне от своих оппонентов и сразу показали, кто главный в группе А. Канада разбила сборную крошечного островного государства Мартиника, но это был не главный разгром дня.

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Несколькими часами позже мексиканцы нанесли Кубе еще большее поражение. Героем встречи стал молодой форвард Карлос Антуна. 21-летний "ацтек" выступает за Лос-Анджелес Гэлакси, где может поучиться у такого выдающегося страйкера, как Златан Ибрагимович. Один из трех голов Антуны войдет в историю. Он открыл счет уже на 117-й секунде поединка – это самый быстрый гол Мексики на крупных международных турнирах.