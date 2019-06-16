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Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: фаворити громлять опонентів і б'ють рекорди

12:40 164 Читать на русском
Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: фаворити громлять опонентів і б'ють рекорди
Гравці збірної Мексики / Reuters

Минулої ночі відбулися стартові матчі головного турніру команд Північної і Центральної Америки.

Золотий кубок КОНКАКАФ-2019, 1-й тур

Група А

Канада – Мартиніка – 4:0

Голи: Девід, 33, 53, Хойлет, 63, Ерфільд, 67

Мексика – Куба – 7:0

Голи: Антуна, 2, 44, 80, Хіменес, 31, 64, Рейес, 38, Вега, 74

Провідні команди регіону не залишили каменя на камені від своїх опонентів і відразу показали, хто головний в групі А. Канада розбила збірну крихітної острівної держави Мартиніка, але це був не головний розгром дня.

Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019

Кількома годинами пізніше мексиканці завдали Кубі ще ганебнішої поразки. Героєм зустрічі став молодий форвард Карлос Антуна. 21-річний "ацтек" виступає за Лос-Анджелес Гелаксі, де може повчитися у такого видатного страйкера, як Златан Ібрагімовіч. Один з трьох голів Антуни увійде в історію. Він відкрив рахунок вже на 117-й секунді поєдинку – це найшвидший гол Мексики на великих міжнародних турнірах.

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