Контракт французского феномена с парижским клубом истекает летом 2024 года. Килиан Мбаппе до сих пор не решил, стоит ли оставаться во Франции.

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Согласно информации журналиста RMC Стефана Ги, недавно клан игрока получил предложение от ПСЖ. Руководство столичного клуба предложило Мбаппе 400 миллионов евро за четырехлетний контракт. Эта сумма больше на 10 миллионов, чем та, которую Килиан получает по действующему контракту.

Стоит заметить, что Реал не отверг идею подписать француза летом, впрочем, мадридцы хотят подтверждений он игрока, что трансфер состоится. Сейчас Мбаппе не озвучил никакого решения.

Француз выступает за ПСЖ с 2017 года. В общем Килиан провел за парижан 285 матчей, в которых забил 238 голов и отдал 102 результативные передачи.

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