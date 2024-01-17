По информации Record, последние несколько недель португальский нападающий лечился от серьезного вирусного заболевания. Из-за него, помимо других осложнений, футболист потерял шесть килограммов веса.

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Отмечается, что во время рождественских каникул Рамуш был госпитализирован в Португалии. ПСЖ обратился к Бенфике за помощью с наблюдением за состоянием игрока, и бывший клуб Гонсалу ответил согласием.

В последних пяти матчах Лиги 1 португалец провел на поле лишь одну минуту. Именно из-за болезни Луис Энрике не использует игрока и оставляет его в запасе.

Напомним, что Гонсалу выступает за ПСЖ на правах аренды из Бенфики. Парижане заплатят летом португальскому клубу 80 миллионов евро за форварда.

Всего Рамуш сыграл за французов в 19 матчах во всех турнирах. В его активе четыре гола и одна результативная передача.

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