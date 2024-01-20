Контракт французького феномена з паризьким клубом завершується влітку 2024 року. Кіліан Мбаппе досі не вирішив, чи варто залишатися у Франції.

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Згідно з інформацією журналіста RMC Стефана Гі, нещодавно клан гравця отримав пропозицію від ПСЖ. Керівництво столичного клубу запропонувало Мбаппе 400 мільйонів євро за чотирирічний контракт. Ця сума більше на 10 мільйонів, ніж та, яку Кіліан отримує по чинному контракту.

Варто зауважити, що Реал не відкинув ідею підписати француза влітку, утім, мадридці хочуть підтверджень він гравця, що трансфер відбудеться. Наразі Мбаппе не озвучив жодного рішення.

Француз виступає за ПСЖ з 2017 року. Загалом Кіліан провів за парижан 285 матчів, в яких забив 238 голів та віддав 102 результативні передачі.

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