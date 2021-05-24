Атлетіко виграв перегони зламаних болідів

В Іспанії цього сезону визначали не найсильнішу команду, а найменш проблемну. Рональд Куман перебудовував Барселону, провалюючись у топ-матчах, а Зінедін Зідан маневрував із забитим під зав'язку лазаретом, виїжджаючи на подвигах Куртуа і Бензема. В останньому турі Карім вкотре намагався все вирішити самотужки. Після купи невдалих спроб француз на прапорці створив два голи у ворота Вільяреала. Вирвав перемогу та скинув руки до неба. Однак цього виявилося мало.

Дієго Сімеоне приїхав на фініш першим, хоча на останньому колі знову довелося заїхати на піт-стоп. Битва з Вальядолідом, який прагнув залишитися в еліті, розпочалася з пропущеного м'яча. Аж через годину титанічних зусиль Атлетіко зрівняв рахунок, після чого Луїс Суарес символічно забив чемпіонський гол і розридався на полі під час розмови з рідними. Списаний Барселоною уругваєць став останнім пазлом у новій команді Сімеоне. "Матрацникам" якраз бракувало два десятки голів і ікс-фактор в нічийних матчах.

Барселона та Севілья дотиснули басків і зберегли свої бронзові та дерев'яні медалі відповідно. Каталонцям третє місце забезпечив ефектний гол Грізманна Ейбару, а за андалусійців шедевром у ворота Алавеса відповів Папу Гомес. Симпатичний Реал Сосьєдад обіграв Осасуну та фінішував п'ятим. А друга путівка в Лігу Європи дісталася Бетісу, який влаштував камбек з 0:2 на полі Сельти.

Маліновський пропустив Мілан у Лігу чемпіонів

Взимку Мілан лідирував у Серії А та розглядався реальним претендентом на Скудетто, а перед останнім туром вже був аутсайдером у боротьбі за топ-4. Аби не залежати від конкурентів, "россонері" мусили перемагати Аталанту. У Маліновського і Ко не пішла гра, і два пенальті повернули Мілан після тривалої перерви в Лігу чемпіонів. Аталанті довелося поступитися другим місцем, але Руслан встояв на чолі списку найкращих асистентів.

Аталанта – Мілан: великий камбек в ЛЧ, рекорд "россонері", Маліновський став найкращим асистентом Італії

Найлегше завдання було в Наполі, однак "партенопеї" примудрилися не обіграти Верону та відкотилися на 5 місце. Ауреліо Де Лаурентіс напередодні дня народження так розізлився, що прощальний лист для Гаттузо написав через Twitter. Важку доля у Ріно: виграв би вчора – взяв би срібло і вважався б солодкою булкою серед вільних тренерів; набрав на два очки менше – фізрук-невдаха.

Ювентус сповна скористався подарунком принципового суперника. "Б'янконері" розгромили Болонью і зробили це, що важливо, без Роналду. На рівні керівництва клубу вирішили залишити Кріша в запасі – тривожний знак. А Дибала, Кулусевскі та Мората не мали жодних проблем. Провальний сезон врятовано: Кубок Італії + Ліга чемпіонів. Але коли востаннє Ювентус радів таким результатам?

Ronaldo is the first player ever to lead Serie A, the Premier League, La Liga and Champions League in scoring in a single season pic.twitter.com/YMaukuspdS — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 24, 2021

Лаціо максимально постарався зіпсувати фініш Ромі. "Орли", відігравши третину матчу в більшості, "злили" гру Сассуоло. Майбутній тренер Шахтаря починав святкувати вихід в єврокубки, однак Мхітарян паралельно вирвав для Роми нічию зі Спецією. Римляни піднялися на сьоме місце та вийшли у кваліфікацію Ліги конференцій. Жозе Моурінью доведеться дебютувати вже на початку серпня.

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Бейл нокаутував Роджерса, Челсі пронесло, Агуеро йде на коні

Лестер вдруге поспіль програв битву за Лігу чемпіонів в останньому турі. Проти Тоттенхема все починалося добре: Варді з пенальті раз вивів команду вперед, згодом ще раз. А потім на поле вийшов майстер великих матчів Гарет Бейл. Валлієць на легких ногах оформив дубль і дав "лисам" Лігу Європи замість Ліги чемпіонів. Та ще й витягнув Тоттенхем вище за Арсенал ("каноніри" занадто пізно набрали форму). Бонус – Ліга конференцій. Хто не мріє зіграти з Ворсклою?!

Челсі пройшов по краю скелі. Сенсаційна поразка від Астон Вілли викидала "синіх" з топ-4. Хлопці Томаса Тухеля знову нібито все контролювали, але свої моменти змарнували і з нічого пропустили. Поки Тоттенхем не влаштував страту Лестера, вболівальники Челсі, мабуть, пережили дикий страх. Один фінал (Кубок Англії) програний, другий фінал вчора команда також провалила, необхідність успіху в третьому фіналі (Ліга чемпіонів) зашкалює. Інакше весь ефект Тухеля може різко розвіятися.

Ліверпуль вистраждав третє місце – дубль Мане приніс перемогу над Крістал Пелас. Нормальний підсумок, якщо врахувати всі обставини, з якими стикнулися мерсисайдці. Манчестер Юнайтед завершив на позитиві, перегравши Вулверхемптон. Вест Хем без допомоги Андрія Ярмоленка розгромив Саутгемптон і вийшов у єврокубки.

Манчестер Сіті просто святкував, приймаючи Евертон. Шикарні голи, прощання мрії для Агуеро (вийшов на заміну та двічі забив), нагородження золотими медалями. Краса, приємні емоції. Єдиний негатив – поганий пас назад від Зінченка наприкінці першого тайму, що призвів до пенальті. Олександр вийшов у старті та відіграв увесь матч. Неприємна деталь, яка, втім, не псує враження від прекрасного сезону у виконанні українця.

Вистражданий рекорд Лєвандовскі та проводи

Бундесліга відповіла на головні питання завчасно, а останній тур присвятила красивим історіям. Дортмунд попрощався з Лукашем Піщеком і допоміг провести на пенсію братів Бендерів з Байєра. Близнята через проблеми зі здоров'ям завершують кар'єру в 32. Ларс вийшов на поле вперше з січня, щоб пробити на останніх хвилинах пенальті. Голкіпер Борусії в знак поваги не намагався впіймати м'яч. Благо, до чого часу "джмелі" вже гарантували собі перемогу завдяки дублю Холанда та класній грі Ройса. А ще цим матчем з Бундеслігою прощався Мануель Грефе – харизматичний арбітр, якого всі любили. Ерлінг обмінявся з ним футболками.

Головною інтригою німецького вікенду був рекорд Роберт Лєвандовскі. Баварія ще в першому таймі відвантажила Аугсбургу повну торбу, але саме поляку забити ніяк не вдавалося. Він відверто нервував, майже не радів голам партнерів, в одному епізоді ледь не вибив м'яч з чужих воріт, намагаючись потрапити в протокол. На останній хвилині Лєвандовскі таки забив заповітний 41-й гол, перевершив рекорд Герда Мюллєра та вписав своє ім'я в історію. Драма з хепіендом!

Не менше емоцій було в столиці. Останню путівку в єврокубки вихопив Уніон. Берлінці сенсаційно розправилися з Лейпцигом, здійснивши камбек. Спершу шикарна реалізація кутового, а у фінальній атаці Макс Крузе заштовхав вирішальний гол, який подарував Уніону Лігу конференцій.

Найцікавіше було на дні таблиці. Армінія, яка має найслабший склад у чемпіонаті, засоромила всіх прогнозистів і після перемоги над Штутгартом зберегла прописку в еліті. Кельн душив Шальке весь другий тайм: купа нагод, скасований гол і рятівний штрих за п'ять хвилин до фінального свистка. "Козли" вирвали заповітні три очки та піднялися в зону перехідних матчів, де зіграють з Хольштайном. А прямий виліт дістав Вердер – бременці зганьбилися побиттям від Гладбаха.

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Ман Сіті та Баварія відразу були фаворитами, Інтеру пророкували чемпіонство, Атлетіко завжди десь поблизу іспанської корони. А от в Лілль вірили одиниці. Навіть навесні, навіть після виграної очної битви в ПСЖ. Складена з тінейджерів і ветеранів команда Крістофа Галтьє от-от мала посипатися – не дочекалися. Найкраща оборона Європи зберегла стабільність, а Бурак Їлмаз наприкінці сезону видав грандіозний бомбардирський спурт, поставивши "золоту" крапку в "золотому" матчі з Анже.

ПСЖ також виграв останній матч і зробив це красиво – Ді Марія забив Бресту прямим ударом з кутового. Але від паризьких селебрітіс мало що залежало. Вони могли хіба що відправити у Лігу 2 Брест, однак у паралельному поєдинку програв Нант. У Неймара є два приводи поплакати: з горя – через програний чемпіонат, від щастя – через потрапляння в символічну збірну. От тільки з тіні бразилець так і не вийшов. І відтіняє його не лише Мбаппе.

Ліон епічно пролетів повз Лігу чемпіонів. Двічі вести в рахунку проти немотивованої Ніцци і в підсумку програти? "Ткачі" можуть, вміють, практикують. Руді Гарсія та Мемфіс Депай на мінорній ноті прощаються з Ліоном. А от Ніко та Роберт Ковачі ні з ким не прощаються, вони вивели Монако в ЛЧ. Монегаски акуратно насідали на ворота Ланса, але в підсумку вистачило й нульової нічиєї.

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