То, чего так ждали, случилось. Роберт Левандовски отныне является рекордсменом Бундеслиги по количеству забитых голов в течение одного сезона.

32-летний поляк установил окончательный счет в поединке Бавария – Аугсбург (5:2), удачно сыграв на добивании и отправив мяч в пустые ворота. Этот гол стал для Роберта 41-м в чемпионате Германии 2020/21. Это лучший показатель в истории Бундеслиги.

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Ранее рекордным был результат другого нападающего Баварии – Герда Мюллера, установленный в сезоне 1971/72. Тогда знаменитый форвард забил 40 голов. В прошлом туре Левандовски повторил его достижение, а теперь стал единоличным рекордсменом немецкого футбола.

Заметим, если не случится чуда, то поляк добудет и "Золотую бутсу" сезона 2020/21, ведь значительно опережает всех преследователей в Европе. Также Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а Бавария в который раз оформила чемпионство Германии.