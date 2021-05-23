Еще один традиционный клуб вылетел из Бундеслиги. С помощью фотоподборки вспоминаем, как за последние 20 лет регрессировал Бремен.

Команда, которая не так давно боролась за чемпионство, бесславно прощается с Бундеслигой. Одно очко в 10 финальных турах стало приговором для Вердера. В следующем сезоне "музыкантам" придется выступать во втором дивизионе.

Вместе с Бременом вылетает Шальке, там их уже ждет Гамбург. Это жертвы неграмотного управления. Пока в Англии невежды просят ввести правило 50+1, немецкие клубы показывают, что эффективно работать в таких условиях непросто. Цена ошибки очень велика.

Если идешь в погоню за амбициями без крепкого фундамента, это может завершиться крахом. Ряд неграмотных решений, несколько провальных трансферов, несколько крупных контрактов, постоянные смены тренеров с компенсациями – и все. Не остается ничего, кроме традиций и фан-базы.

Вердер в сезоне-2003/04 пережил лучший год в истории. Досрочное чемпионство, Аилтон с 28 голами стал топ-бомбардиром Бундеслиги, победа в финале Кубка Германии с дублем Боровски, золотой дубль! Виктор Скрипник был частью той команды Томаса Шаафа.

В течение следующих сезонов Бремен держался в топе Бундеслиги. Два вице-чемпионства, бронзовые медали и постоянное участие в Лиге чемпионов с матчами против Реала и Барселоны. Миро Клозе, Диего, Аилтон, Пер Мертезакер, Торстен Фрингс феерили в том коллективе.

В 2009-м Вердер с юным Озилом вышел в финал Кубка УЕФА, где в компенсированное время проиграл Шахтеру. Жадсон забил победный гол и подытожил последний пик в истории "музыкантов". Через год Вердер еще раз сыграл в Лиге чемпионов, но в дальнейшем о европейских софиитах пришлось забыть.

"Теперь хотим повторить это в ЛЧ": как Шахтер обыграл Вердер с Озилом и привез в Украину последний Кубок УЕФА

Ориентируясь на деньги от Лиги чемпионов, Вердер продолжал активно тратиться на трансферном рынке и выписывать новичкам вкусные контракты. Вот только дорогие Марин, Арнаутович, Уэсли, Карлос Альберто, позже Элиа не оправдывали ожиданий.

Тогда же клуб затеял масштабную реконструкцию Везерштадиона, которая затянула в долги. Вердер обязался ежегодно выплачивать по два миллиона евро кредита.

Легенда клуба Томас Шааф успехами "нулевых" сделал себя неприкасаемым в Вердере и пропустил момент, когда нужно было уйти. Он попрощался в 2013-м, но тогда уже было поздно, прощание назрело значительно раньше.

В Бремене изменился не только тренер, но и менеджер. Но исправить ситуацию не удавалось ни на поле (Робину Дутту нужно было освежить и усилить состава), ни за его пределами (финансы были далеко не в порядке).

Осенью 2014-го свой шанс получил Виктор Скрипник. Украинский тренер перешел из второй команды в первую, взял в помощники Торстена Фрингса, однако успехов не достиг. Скрипник дважды финишировал в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги, а третий сезон начал с трех поражений и вылета из Кубка Германии от представителя третьего дивизиона. Увольнение.

На место украинца пришел еще один человек из структуры клуба – Александер Нури. Нури стабилизировал команду, поднял на восьмое место, однако уже через год выдал 10-матчевую безвыигрышную серию и также получил увольнение. К тому же из-за конфликта с Нури возникли проблемы у Сержа Гнабри. В итоге Вердер отпустил молодую суперзвезду за смешные 8 миллионов евро.

Увольнение Нури, как и его предшественников, дало положительный всплеск для Вердера. Руководство доверилось молодому тренеру Флориану Кофельдту. В первый сезон казалось, что ставка сыграла. Вердер даже боролся за еврокубки, а Кофельдт собирал комплименты от экспертов за хорошее качество футбола.

Впрочем, в следующей кампании Вердер едва сохранил прописку в элите. Команда так и не оправилась от побега лидера Макса Крузе, сильно ударили травмы, катастрофическое количество индивидуальных ошибок. Бремен спасся только в переходных матчах с Хайденхаймом благодаря правилу выездного гола.

В текущем сезоне бременцы пробили дно. Еще в марте Вердер чувствовал себя комфортно, было достаточно слабых конкурентов, но девять поражений в десяти турах откинули команду на дно Бундеслиги. Перед последним матчем боссы в надежде на шок-терапию уволили Кофельдта и пригласили Томаса Шаафа.

Не помогло: Арминия переиграла Штутгарт, Кельн одолел Шальке, а Вердер сгорел Гладбаху и опустился на предпоследнее место. Впервые за 40 лет Бремена не будет в Бундеслиге.

Фото: Imago. По материалам SportBuzzer.