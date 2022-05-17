Колишній захисник Манчестер Сіті, Евертона, Портсмута, Ньюкасла та Борнмута Сільвен Дістен прагне допомогти Україні під час війни з окупантами.

Дістен вирішив організувати веломарафон. Він з друзями планує проїхати від Сандбакс на півдні Англії до французького Сен-Тропе на березі Середземного моря. Спершу поромом, потім велосипедом. Маршрут розрахований на 10 днів та 1300 кілометрів.

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Мета марафону – зібрати гроші для допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією. Кошти будуть спрямовані в британський Комітет з надзвичайних ситуацій, який надає українським біженцям притулки, медичну допомогу та харчування.

"Ми вже маємо чудові результати. Марафон ще не розпочався, а пожертви складають 15 тисяч фунтів. Це все набрало значно більшого масштабу, ніж ми очікували. Нам потрібна максимальна підтримка.

Коли включаєш телевізор – там жахливі кадри з України. У кожного з нас є сім'я, тому боляче дивитися, як розлучають сім'ї в Україні. Ми відчуваємо, що можемо допомогти. Чому не спробувати?" – сказав Дістен в інтерв'ю офіційному сайту Борнмута.

44-річний Сільвен пояснює, що захопився велосипедом після завершення кар'єри. Дістен провів понад 450 матчів в АПЛ. Більшість за Манчестер Сіті та Евертон. Француз навіть ставав найкращим гравцем Сіті у сезоні-2002/03.

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