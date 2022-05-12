Легендарный Эффенберг продает футболку с подписью – деньги с аукциона пойдут на помощь
17:35 - Читати українською
Знаменитый хавбек Баварии и Борусии М Штефан Эффенберг вносит свой вклад в борьбу против России.
Товарищеские матчи
завершено
Эффенберг, а также вся команда Боруссии, подписали футболку Гладбаха. Штефан выставил ее на аукцион, где уже идут торги.
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Все средства от продажи уникальной футболки будут направлены в пользу Украины с помощью ЮНИСЕФ, говорится в описании лота.
Эффенберг стал легендой, выступая за Баварию и Борусию М. Вчера Гладбах проиграл сборной Украины в благотворительном матче.
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