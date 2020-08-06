Зинченко женился на Владе Седан – известна дата и место проведения свадьбы

"Это мой канал "Влада Седан", но я уже – Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Произошло это 12 марта. Мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь внес свои коррективы.

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Наша свадьба состоится 24 августа в Киеве", – сказала красавица в своем новом шоу.

Напомним, Александр сделал предложение своей возлюбленной осенью после поединка квалификации Евро-2020 Украина – Португалия (2:1). В прошлом сезоне чемпионата Англии Зинченко провел 19 матчей.

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