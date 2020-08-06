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Русин женился – яркие фото форварда Динамо и его очаровательной жены

20:58 - Читати українською
Русин женился – яркие фото форварда Динамо и его очаровательной жены
Русин с любимой / Фото Instagram

Форвард Динамо Назарий Русин покинул круг холостяков киевского клуба.

Сеть взорвала новость о свадьбе нападающего Динамо Назария Русина с красавицей по имени Мария.

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В Instagram появились фото счастливых молодоженов.

Напомним, действующий контракт 21-летнего игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2025. В прошлом сезоне чемпионата Украины Русин провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жены футболистов Назарий Назарий Русин
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