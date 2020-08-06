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Зінченко одружився з Владою Седан – відома дата і місце проведення весілля

22:36 - Читать на русском
Зінченко одружився з Владою Седан – відома дата і місце проведення весілля
Олександр та Влада Зінченки / Фото Instagram

Кохана гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка відкрила свій Youtube-канал.

"Це мій канал "Влада Седан", але я вже – Влада Зінченко. Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже не холостяк. Сталося це 12 березня. Ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут вніс свої корективи.

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Наше весілля відбудеться 24 серпня у Києві", – сказала красуня у своєму новому шоу.

Нагадаємо, Олександр освідчився своїй коханій восени після поєдинку кваліфікації Євро-2020 Україна – Португалія (2:1). У минулому сезоні чемпіонату Англії Зінченко провів 19 матчів.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Дружини футболістів Олександр Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
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