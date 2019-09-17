Зінченко посідає 2 місце за кількістю передач серед усіх гравців АПЛ – в компанії українця справжні монстри

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у рейтинг найкращих гравців АПЛ за кількістю передач. Більше того – українець посідає високу другу сходинку
Олександр Зінченко відіграв всі 5 стартових матчів Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії 2019/20. За кількістю передач (393) 22-річний українець посідає другу сходинку відповідного рейтингу серед усіх гравців Прем'єр-ліги.
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Зінченко поступається лише захиснику Ліверпуля Ендрю Робертсону (408 пасів). Замикає трійку Вірджил ван Дейк – 388 передач, інформує офіційний сайт АПЛ.
Нагадаємо, вже завтра Зінченко може зіграти проти Шахтаря в 1-му турі Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00 на ОСК Металіст.
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