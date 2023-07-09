"Гол в ворота Астон Виллы, который стал первым для меня в АПЛ? Вот почему мы играем в футбол. Это было невероятно, большое удовольствие для каждого из нас как игроков. Честно, не праздновал, потому что мы очень хотели забить еще один мяч. Потому что мы приехали туда за тремя очками.

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Помню, все тогда подходили ко мне, чтобы обнять, а я сказал им: "Ничего хорошего не произошло, возвращайтесь на свои позиции, давайте продолжим". После матча я получил много сообщений с поздравлениями. Но в то же время чувствовал стыд. Стыд, потому что первый гол забил через так много матчей. 92 или 93 игры, чтобы забить первый мяч в АПЛ. Да ну, можно было и лучше", – поделился Зинченко в комментарии Footballerslives.

Напомним, что Александр помог Арсеналу обыграть Астон Виллу в феврале этого года (4:2), точно пробив в нижний угол.

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