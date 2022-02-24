Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко присоединился к Сергею Рыбалке в пожеланиях для российского президента.

В своем Instagram Зинченко оставил обращение для Владимира Путина: "Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мразь".

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В комментарии Telegram-каналу Футбол Украины Александр подтвердил, что сторис удалил именно Instagram согласно правилам публикаций на сервисе.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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