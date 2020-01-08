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Зинченко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

8 января 23:27 121 Читати українською
Зинченко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Александр Зинченко / УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Зинченко скорбит по поводу падения украинского самолета близ Тегерана.

Украинский легионер английского Манчестер Сити Евгений Зинченко присоединился к мировому сообществу и выразил свои соболезнования пострадавшим от ужасной авиакатастрофы.

"Мои соболезнования семьям погибших", – написал Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня около 6:00 утра возле аэропорта Тегерана. Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран – Киев. По предварительным данным, на борту самолета находились 176 пассажиров и членов экипажа – все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

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