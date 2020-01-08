Зінченко висловив співчуття родинам загиблих у авіакатастрофі в Ірані

Півзахисник збірної України Євген Зінченко сумує з приводу падіння українського літака поблизу Тегерана.

Український легіонер англійського Манчестер Сіті Євген Зінченко приєднався до світової спільноти і висловив свої співчуття постраждалим від жахливої авіакатастрофи.

"Мої співчуття сімям загиблих", – написав Олександр на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Коноплянка відреагував на авіакатастрофу українського літака в Ірані

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася сьогодні близько 6 години ранку поблизу летовища Тегерана. Boeing 737-800 NG української авіакомпанії МАУ виконував рейс Тегеран – Київ. За попередніми даними, на борту літака перебували 176 пасажирів та членів екіпажу – усі вони загинули. Серед загиблих – громадяни України, Ірану, Канади, Афганістану, Німеччини, Швеції та Великої Британії.

Шевченко висловив співчуття жертвам авіакатастрофи в Ірані