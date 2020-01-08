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Коноплянка отреагировал на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

8 января 21:14 389 Читати українською
Коноплянка отреагировал на авиакатастрофу украинского самолета в Иране
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе, в которую попал украинский самолет вблизи столицы Ирана.

"Мое сердце пылает вместе с родственниками погибших", – написал Коноплянка на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня около 6:00 утра возле аэропорта Тегерана. Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран – Киев. По предварительным данным, на борту самолета находились 176 пассажиров и членов экипажа – все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

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