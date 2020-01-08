Шевченко выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Иране

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко глубоко скорбит по поводу катастрофы, в которую попал самолет украинской авиакомпании МАУ вблизи столицы Ирана.

"Наша семья хочет выразить глубокое сочувствие и слова поддержки семьям тех пассажиров, которые находились на борту самолета в Тегеране. Мы очень сожалеем о вашей потере", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня около 6:00 утра возле аэропорта Тегерана. Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран – Киев. По предварительным данным, на борту самолета находились 176 пассажиров и членов экипажа – все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

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