Матвиенко заинтересовал Арсенал, – СМИ

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко попал на радары еще одного английского гранда. Вслед за Манчестер Сити украинцем заинтересовался лондонский Арсенал.

"Канониры" заинтересованы в трансфере центрбека донетчан, утверждает Sport Arena.

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По информации издания, посредниками в сделке могут стать известный испанский агент Артуро Каналес и экс-вице-президент львовских Карпат Олег Смалийчук. Вскоре они должны встретиться с руководством "горняков", чтобы обсудить переезд Матвиенко на Эмирейтс. Рыночная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, 5 млн евро. Украинец имеет действующий до лета 2021 контракт с Шахтером.

В нынешнем сезоне Николай Матвиенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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