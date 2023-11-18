"Это действующие чемпионы Европы. Не хочу даже тратить время на то, чтобы говорить насколько это сильная команда. Все это понимают. Я очень надеюсь на поддержку украинцев, которые придут посмотреть на этот матч.

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Тоже на 100% уверен, что миллионы людей будут смотреть матч из разных уголков мира, и из Украины тоже. Все мы понимаем ответственность. Нам надо показать свою лучшую игру как индивидуально, так и командно, чтобы добиться успеха.

Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн, как они живут игрой – это говорит об их команде.

Они живут игрой каждую секунду. Когда ты играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, они такие все энерджайзеры, то ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, встреча между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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