Арсенал возобновлял сезон домашним поединком против Вест Хэма. На протяжении трех лет "молотобойцы" не знали побед над "канонирами", а на "Эмирейтс" они не выиграли ни одного матча с 2015-го. Вообще, "пушкари" в АПЛ чаще брали верх только над Эвертоном, а "хаммерс" наибольшее количество матчей проиграли именно этому клубу. Ныне все ожидали продолжения этой истории, ведь подопечные Микеля Артеты лидировали в таблице, в то время как команда Дэвида Мойеса шла в одном очке от зоны вылета.

Александр Зинченко в основу не попал, уступив место Тирне. Травмированного Жезуса в центре нападения прогнозируемо заменил Нкетиа, а других неожиданностей в составе "пушкарей" не было. Возможно, скоро в описании заявки Арсенала на матч скоро придется говорить и о Мудрике – по информации инсайдеров, Михаил вот-вот станет очередным украинским легионером в Лондоне.

Хозяева здорово начали встречу, забив уже на 5-й минуте после комбинации Эдегора, Сака и Нкетии. Эдди пробивал из пределов штрафной после скидки пяткой от Букайо, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. На 13-й плотный удар в левый нижний угол с периметра штрафной нанес Джака (Фабиански парировал), а на 17-й гостей спас уже Кресвелл – он в последний момент опередил Сака, не дав ему замкнуть прострел Уайта.

Еще одну возможность открыть счет "канониры" упустили на 23-й минуте, когда Парти выполнил мягкий навес на правый край штрафной. Сака сбросил его под удар Эдегору с близкого расстояния, но Фабиански парировал. Словом, все шло к голу Арсенала, однако уже на 25-й минуте болельщики на "Эмирейтс" схватились за голову – Боуэн влетел в штрафную и упал после подката от Салибы. Майкл Оливер без колебаний назначил пенальти, который уверенно реализовал Бенрама. 0:1!

Во второй половине первого тайма характер игры не менялся. Арсенал активно катался мяч на чужой половине, Вест Хэм пытался убежать в контратаку, но моментов не возникало. Некоторое время команды работали на равных, но ближе к перерыву хозяева начали прижимать соперника – и это вылилось в пенальти! Его назначили после удара Эдегора в локоть Доусону, однако просмотр видеоповтора разочаровал "канониров". Оказалось, что Крейг отбил мяч головой, поэтому решение об 11-метровом отменили.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Вест Хэма в счете, хотя по игре лучше выглядел Арсенал. Подопечные Микеля Артеты владели мячом 72% времени и создали несколько классных моментов, а особенно выделялась связка Эдегора и Сака. Не хватало только агрессии при работе без мяча, да и левый фланг атаки оставался незаметным.

Тем не менее, Зинченко на второй тайм не выпустили. Тренеры вообще не сделали замен в раздевалке, однако Арсенал обозначил свое доминирование сразу со свистком о возобновлении игры. Всего через две минуты после старта хозяева должны были сравнивать счет в результате врыва Эдегора в штрафную и передачи под удар Парти метров с 11-ти – Тома стрелял в правый угол, но Фабиански спас Вест Хэм!

В конце концов, на 53-й минуте произошло то, что должно было произойти. Эдегор принял мяч в глубине, протащил его по чужой трети поля и вырезал фантастическую передачу между линиями прямо в штрафную! Сака принял ее и спокойно переиграл голкипера – 1:1!

Еще через пять минут Арсенал перевернул ход встречи. Вездесущий Сака отобрал мяч у Райса и отдал его Джаки, а Гранит переправил сферу в открытую зону на левом фланге. Туда ворвался Мартинелли, который влетел в штрафную, качнул Цоуфала и пробил под ближнюю штангу – 2:1! "Канониры" вышли вперед.

После этого содержание игры не изменилось. Хозяева раскатывали мяч на чужой половине, ничего не позволяя "молотобойцам". В конце концов, на 69-й минуте подопечные Микеля Артеты конвертировали свое преимущество в заслуженный третий гол. Уайт пошел на чужую треть, принял пас от Джаки и легко переиграл Кресуэлла, после чего отдал мяч Эдегору – Мартин в касание переправил его в штрафную на Нкетию, а тот эффектно развернулся вокруг Керера и пробил в дальний угол. 3:1!

Вопросы о победителе по такой игре были сняты, поэтому Микель Артета решился выпустить Зинченко. Александр заменил Тирни на 73-й минуте и начал работать в роли центрхава. На 81-й минуте его активная вовлеченность в движение мяча вылилась в опасный момент. Саша вырезал классную передачу на левый угол вратарской, откуда попытался пробить Мартинелли – впрочем, сфера пролетела параллельно дальней девятке!

Чем-то более интересным украинец отличиться не успел, да и весь Арсенал в конце встречи особого желания устроить разгром не проявил. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу "канониров" со счетом 3:1. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков, продолжив лидировать в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от Ньюкасла составляет семь зачетных баллов, а от Манчестер Сити – восемь ("сороки сыграли на один матч больше, "горожане" – на один меньше).