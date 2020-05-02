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Зинченко назвал самый сложный период в своей карьере

17:06 63 Читати українською
Зинченко назвал самый сложный период в своей карьере
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский легионер английского Манчестер Сити Александр Зинченко признался, когда ему было труднее всего без футбола.

"Период, когда я был без клуба. Когда ушел из Шахтера, полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Были и серьезные травмы, но это время было самым тяжелым.

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Так сложились обстоятельства, что я не мог играть, поддерживал форму, как мог, участвовал в любительских турнирах", – сказал Зинченко в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола.

Напомним, Александр покинул Шахтер в июле 2014 года и только в феврале 2015-го подписал контракт с российской Уфой. В текущем сезоне украинец провел за Манчестер Сити 18 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.

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Шахтер Шахтер Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Легионерский хлеб Украинцы за рубежом
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