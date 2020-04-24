Зинченко: Жду Малиновского в Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал слухи о переходе Руслана Малиновского в чемпионат Англии.

"Я вообще жду Малиновского в Манчестер Сити на место Давида Силвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира.

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Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь – мы отовсюду выберемся. Я бы посмотрел, как иностранцы развивались бы в тех условиях, в которых росли мы", – сказал Зинченко для Youtube-канала УАФ.

К слову, накануне агент Руслана Вадим Шаблий подтвердил интерес к своему подопечному со стороны лондонского Вест Хэма.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте прошлым летом, перейдя из Генка, подписав контракт на 5 лет. В сезоне 2019/20 полузащитник сборной Украины провел 31 матч, в которых забил 5 голов и трижды ассистировал партнерам.

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