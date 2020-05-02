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Зінченко назвав найскладніший період у своїй кар'єрі

2 травня 17:06 454 Читать на русском
Зінченко назвав найскладніший період у своїй кар'єрі
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Український легіонер англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко зізнався, коли йому було найважче без футболу.

"Період, коли я був без клубу. Коли пішов із Шахтаря, півроку не грав у футбол на професійному рівні. Бували й серйозні травми, але цей час був найважчим.

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Так склалися обставини, що я не міг грати, підтримував форму, як міг, брав участь у аматорських турнірах", – сказав Зінченко у коментарі офіційному сайту Української асоціації футболу.

Нагадаємо, Олександр покинув Шахтар у липні 2014 року і лише у лютому 2015-го підписав контракт з російською Уфою. У поточному сезоні українець провів за Манчестер Сіті 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив один гол.

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Шахтар Шахтар Збірна України Українці за кордоном Легіонерський хліб Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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