Крістал Пелас та Арсенал зустрічаються у 2-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Крістал Пелас – Арсенал стартував о 22:00 за київським часом. Після першого туру обидві команди мають по три очки – "каноніри" здолали Ноттінгем Форест (2:1), а Пелас були сильнішими за Шеффілд Юнайтед (1:0).

Зінченко повернувся до складу Арсенала після 3 місяців паузи – розгромна перемога "канонірів"

У першому турі АПЛ Арсенал втратив Юрр'єна Тімбера, який травмував коліно і вибув на кілька місяців. Мікель Артета заявляв, що сподівається на повернення Олександра Зінченка. Українець поєдинок проти Ноттінгем Форест пропустив, опинившись поза заявкою. Пропустив він і всю літню підготовку до сезону через проблеми зі здоров'ям. Днями Зінченко зіграв у закритому спарингу проти Лутона. Сьогодні Олександр розпочав у запасі, а зліва у захисті з перших хвилин вийшов Такехіро Томіясу.

Онлайн-трансляція матчу Крістал Пелас – Арсенал доступна на Setanta Sports і MEGOGO. Стежитиза основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Крістал Пелас:

Арсенал: